Almabtrieb! Hier zeigen sich Kühe von ihrer schönsten Seite

Rettenberg - In den Allgäuer Alpen herrscht Aufbruchstimmung. In der Region beginnt die fünfte Jahreszeit - die Viehscheidsaison.

Kranzrind "Vroni" von der Alpe Hintere Kölle steht in Kranzegg am Scheidplatz. © Stefan Puchner/dpa

Abertausende Rinder werden in den kommenden Wochen zurück ins Tal getrieben. Am Samstag machten sich bei strahlendem Sonnenschein im Rettenberger Ortsteil Kranzegg die ersten Herden samt Begleitern auf den Weg.



Die Zahl der öffentlichen Veranstaltungen, bei denen Besucher dem Treiben zuschauen können, nimmt nach Angaben des Alpwirtschaftlichen Vereins Allgäu ab.

"In diesem Jahr sind 23 größere Veranstaltungen geplant, bei denen der Viehscheid offiziell in den Gemeinden begleitet wird", sagt Geschäftsführer Michael Honisch. Darunter seien auch viele, die mit Besonderheiten aufwarteten.

Beim Viehscheid in Kranzegg etwa sei eine Schafsherde mit von der Partie. Bei den Abtrieben in Oberstdorf, Schöllang und Bad Hindelang handele es sich um Viehscheide, bei denen die Tiere von Hochalpen abgetrieben werden. In Oberstaufen und Gunzesried rechnet der Experte mit deutlich mehr als 1000 Tieren pro Veranstaltung. Zudem feiert die Gemeinde Oberstaufen den 50. offiziellen Viehscheid im Ort.

In Seeg dagegen findet in diesem Jahr kein Viehscheid statt. Der Schützenverein, der ihn bisher organisiert hatte, sagte die Veranstaltung laut Honisch aus Haftungsgründen ab.