An der A3: Polizei findet 50 Kilo Gold und halbe Million Euro

Da gehen einige Sanifair-Pausen: An der A3 wurden in einem Auto rund 50 Kilo Gold und eine halbe Million Euro in Bar sichergestellt.

Wie das Polizeipräsidium Niederbayern am Dienstag mitteilte, wurde die Kontrolle am Sonntag an der Rastanlage Bayerwald-Süd an der A3 durchgeführt.

Es wird nun wegen des dringenden Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Die Schleierfahnder hatten einen Audi aus dem Dortmunder Gebiet kontrolliert.

"Der 60-jährige Fahrer gab an, zusammen mit seiner Beifahrerin auf dem Weg in die Türkei zu sein", heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

"Bei der Durchsuchung des Pkw entdeckten die Beamten ein professionelles Schmuggelversteck, in dem sich eine größere Menge Bargeld, sowie einige Kilogramm Gold befanden."

Der Mann und seine 42-jährige Mitfahrerin seien vorläufig festgenommen worden. Zwischenzeitlich sei auch Haftbefehl erlassen worden.