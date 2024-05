"Ausländer raus"-Eklat auch in Bayern: Personal greift durch und setzt Männer vor die Tür

Erlangen - Schon seit einigen Monaten wird der 2001er-Chart-Hit "L'Amour Toujours" des italienischen DJs Gigi D'Agostino für ausländerfeindliche Parolen umgetextet. Damit handelten sich am Freitag zwei Männer Ärger ein.

Ob es sich tatsächlich um eine politisch motivierte Aktion handelt oder es eher dem in der Musikszene nicht unbekannten Phänomen eines "postpubertären Zwangsvulgarismus'" zuzuschreiben ist, müssen jetzt die Ermittler klären.

"Zwei in ihrer Freizeit als Gäste anwesende Polizeibeamte aus Essen verständigten den Sicherheitsdienst, der die Personalien der Betroffenen feststellte und diese aus der Gaststätte verwies", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Samstag mit.

Personen, die den Vorfall beobachtet oder vielleicht sogar Bilder oder Videos davon gefertigt haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.



Bei dem Lied handelt es sich um denselben Song, der einige Stunden zuvor in einem Party-Video auf Sylt für einen Eklat sorgte. Der wenige Sekunden lange Clip zeigt eine Gruppe junger Menschen, die zu einem großen Teil lachend "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" singen.

Vereinzelt werden Hitlerbärtchen angedeutet und der rechte Arm gehoben, was dem sogenannten Hitlergruß mindestens sehr nahekommt. Das Video wurde in der breiten Maße in den sozialen Medien mit Empörung und Wut aufgenommen.