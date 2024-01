Bauernproteste in Augsburg: Verkehrschaos wegen Großkundgebung erwartet

Augsburg - Seit Montag laufen bayernweit die Bauernproteste gegen die Kürzungen der Ampel-Regierung im Agrarbereich. Am heutigen Mittwoch steuern die Landwirte mit ihren Traktoren Augsburg an.

Die Polizei rechnet mit massiven Verkehrsbehinderungen in und um Augsburg. 3000 Teilnehmer und etwa 1000 Traktoren und andere Fahrzeuge wie Laster werden erwartet.

Die Großkundgebung auf dem Volksfestgelände am Plärrer startet um 11 Uhr. Als Hauptredner wird der Präsident des Bayerischen Bauernverbandes, Günther Felßner (57), erwartet.

Hubert Aiwanger (52) am Montag bei der Großkundgebung am Odeonsplatz in München. © Lennart Preiss/dpa

Die Freien Wähler um ihren Chef Hubert Aiwanger (52) stehen eng an der Seite der Bauern. Sie mahnen aber auch deutlich, dass der Protest friedlich ablaufen muss.

"Es ist völlig legitim, dass die Landwirte für ihre mehr als berechtigten Anliegen demonstrieren", sagte Fraktionschef Florian Streibl (60) vor der am Mittwoch beginnenden Winterklausur der Fraktion in Lindau der Deutschen Presse-Agentur.

"Es gibt aber auch Grenzen. Wenn die Ampel auf Plakaten am Galgen aufgehängt wird – das geht nicht. Auch der Protest, so berechtigt er sein mag, muss sich an Recht und Ordnung halten."

In einem Resolutionsentwurf für die Klausur heißt es: "Wir Freie Wähler im Bayerischen Landtag lehnen die überzogenen Kürzungen der Bundesregierung für die Landwirtschaft entschieden ab."