Bauernproteste in München: Hier droht ab Montagfrüh Verkehrschaos!

Bereits vergangene Woche war es in einige bayerischen Städten zu Protesten gekommen. Mit über 500 Traktoren demonstrierten Landwirte in Günzburg. © Stefan Puchner/dpa

Die Bundesregierung hat die Kürzungen bereits teilweise zurückgenommen: Die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge soll bleiben und die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel über drei Jahre vollzogen werden.

Doch das reicht den Bauern nicht! "Wir werden erst ruhen, wenn beide Vorschläge zu 100 Prozent zurückgenommen sind", sagte Günther Felßner (57), Präsident des Bayerischen Bauernverbandes.

Laut Innenministerium sind in Bayern insgesamt 208 Versammlungen mit Tausenden Traktoren angemeldet. Großkundgebungen sind in München, Augsburg und Nürnberg am Montag, Mittwoch und Freitag geplant.

Zur Kundgebung am Montag am Odeonsplatz in München werden Tausende Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet mit Hunderten Traktoren, die in einer Sternfahrt zum Versammlungsplatz in der Innenstadt fahren wollen.

Rund um die Landeshauptstadt ist mit massiven Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Münchner Polizei empfiehlt, am Montag auf Autofahrten zu verzichten.