Innenminister Herrmann warnt: Bayerns AfD radikalisiert sich immer weiter!

Joachim Herrmann (67, CSU) hat sich zur AfD geäußert. © Arne Dedert/dpa

In jüngster Zeit würden sich demnach die Hinweise verdichten, dass in der AfD verfassungsfeindliche Bestrebungen die Oberhand gewinnen, sagte der CSU-Politiker am Dienstag im Landtag in München.

Als entsprechendes Beispiel für seine Einschätzung nannte Herrmann das Netzwerktreffen von radikalen Rechten in Potsdam. Es belege demnach, dass sich die AfD immer mehr mit anderen rechtsextremistischen Organisationen vernetze.

Auch in Bayern habe es bereits ähnliche Treffen gegeben. Jene belegten ebenfalls die "zunehmende Radikalisierung" der AfD als Gesamtpartei.

An dem besagten Netzwerktreffen in Potsdam hatten nach einem Bericht des Medienhauses Correctiv einige AfD-Politiker sowie einzelne Mitglieder der CDU und der sehr konservativen Werteunion teilgenommen.

Dabei ging es nach Angaben von Teilnehmern um das Konzept der sogenannten Remigration.