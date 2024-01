"Hamburg steht auf"-Demo abgebrochen, Tausende belagern Rathaus

Fortsetzung des Artikels laden

Die Hamburger DGB-Vorsitzende Tanja Chawla (48) bedankte sich bei den zahlreichen Teilnehmenden. © Madita Eggers/TAG24 Als erste Rednerin trat die Hamburger DGB-Vorsitzende Tanja Chawla (48) auf die Bühne. Sie sich als Person mit Migrationshintergrund bei den zahlreichen Teilnehmer:innen für ihr Erscheinen, und beendete ihre Rede mit den Worten: "Alle gegen den Faschismus!" Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (57, SPD) und die Zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank (46, Grüne) sind bereits vor Ort. Sie positionierten sich hinter einem Banner mit der Aufschrift: "Hamburg steht auf".

Die Hamburger Techno-Marching-Band "Meute" machte am Freitag den musikalischen Anfang. © Madita Eggers/TAG24 Schon vor dem eigentlichen Start der Demonstration trat die Band "Meute" vor der Bühne an der Europapassage auf. Im Gespräch mit TAG24 hatte Drummer Timon Fenner zudem erklärt: "Wir wollen ein Zeichen gegen die AfD setzen und gegenüber rechtem Gedankengut und rechter Ideologien, weil wir das nicht nachvollziehen können." Und weiter: "Wir stehen für eine weltoffene, tolerante Gesellschaft."

Nach TAG24-Informationen kam es aufgrund überfüllter Bahnen zu Wartezeiten für viele Demonstrant:innen, die sich gegen 15 Uhr auf den Weg in die Innenstadt gemacht hatten. So etwa an der Kellinghusenstraße.

Die Hamburger Hochbahn hatte im Vorfeld darum gebeten, für die Anfahrt möglichst U- und S-Bahnen zu nutzen.

Am Ballindamm versammelten sich schon gegen 15 Uhr zahlreiche Menschen. © Madita Eggers/TAG24 Bereits gegen 15 Uhr versammelten sich erste Demonstrant:innen am Ballindamm vor der Europapassage. Dabei hielten sie Transparente und Schilder mit Aufschriften wie "AfD wählen ist so 1933" oder "Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm, beim Nazi ist das andersrum" in die Höhe. Auf der Bühne wird unter anderem Bürgermeister Peter Tschentscher (57) erwartet.

"Kettcar"-Sänger Reimer Bustorff (52) sagte im Vorfeld gegenüber TAG24, dass er auf noch deutlich mehr als die zunächst angekündigten Teilnehmer:innen hoffe. Die Demo sei "absolut richtig". "Hamburg, Schuhe an und los jetzt: Wir treffen uns ab 15.30 Uhr am Jungfernstieg. Wir spielen auch ein paar Songs", hatte die Band am Freitag außerdem auf ihrem Instagram-Account erklärt.

Wie der FC St. Pauli auf X mitteilte, schließt der Verein seine Fanshops auf der Reeperbahn und am Millerntor am Freitag bereits um 15 Uhr, um geschlossen an der Demonstration teilzunehmen. Neben dem Kiez-Fußballverein rufen auch diverse weitere Unternehmen und Institutionen öffentlich zur Teilnahme an der Demonstration am Nachmittag auf.

Damit auch wirklich jeder am Nachmittag mit demonstrieren kann, wird nach Angaben der Veranstalter für Familien und Kinder eine eigene Schutzzone auf dem Ballindamm zwischen Alstertor und Kunsthalle eingerichtet. Dort soll es weniger laut und voll sein.

Nach Angaben der Veranstalter ist der Bereich rund um den Jungfernstieg bereits seit den Mittagsstunden für den Verkehr gesperrt. Auch die Hamburger Hochbahn teilte mit, dass ihr Busverkehr "Platz für die Demo" mache und bittet deswegen auf U- und S-Bahnen umzusteigen.