Krankenhäuser in Bayern lehnen Karl Lauterbachs Reformpläne ab!

München - In vielen Krankenhäusern geht die Existenzangst um. Die Einnahmen sind zu gering, die Ausgaben zu hoch. Die Bundesregierung plant eine große Reform - doch die Kliniken fürchten, dass diese die Not nur vergrößern würde.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD) will bis zum kommenden Sommer einen Gesetzentwurf vorlegen. © Philipp Znidar/dpa

In Bayern wird die geplante Reform abgelehnt. Die Vorschläge der Regierungskommission des Bundes sind nach Einschätzung der dafür zuständigen Bayerischen Krankenhausgesellschaft (BKG) so kompliziert, dass diese sich nicht umsetzen lassen. Das teilte die BKG am Montag in München mit.

Zudem fehlt laut BKG das Geld. Der Verband verwies auf die entsprechende Einschätzungen von Fachleuten, dass die geplante Krankenhausreform bis zu 100 Milliarden Euro verschlingen könnte.

Tamara Bischof, BKG-Vorsitzende und Kitzinger Landrätin, kritisierte mit Blick auf die Reformpläne: "Man kann es drehen und wenden, wie man möchte, aber die von der Regierungskommission vorgelegten Ideen für eine revolutionäre Krankenhausreform sind schlicht und ergreifend für die praktische Umsetzung nicht geeignet."

Die Reform würde das System nach Einschätzung der Krankenhausgesellschaft noch viel bürokratischer und komplizierter machen. Auch geht in Kliniken die Furcht um, dass ohne Erhöhung der staatlichen Zuschüsse viele Häuser schließen müssen. Laut Deutschem Städtetag droht jedem fünften Krankenhaus die Insolvenz.

In Berlin warnte gleichzeitig die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), dass sehr viele Kliniken ihren bisherigen Auftrag zur Patientenversorgung ganz verlieren würden oder weitgehend umgestaltet werden müssten. Der Gesetzentwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (59, SPD) soll bis zum kommenden Sommer vorliegen.