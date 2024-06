Tschüss, Bellevue. Hallo, Bayern. Bundespräsident verlegt Amtssitz in die Oberpfalz

Weiden - Ganz offiziell verlegt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD ) kommende Woche seinen Amtssitz nach Weiden in der Oberpfalz.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (68, SPD) sucht im Rahmen seines Projektes "Ortszeit Deutschland" den direkten Kontakt zu den Bürgern. © Friso Gentsch/dpa

Dabei begleiten ihn einige seiner Mitarbeiter und auch die Standarte auf Schloss Bellevue in Berlin wird eingeholt und in Weiden aufgezogen.

Von Dienstag bis Donnerstag (25. bis 27. Juni) stehen zahlreiche Besuche im Terminkalender des Staatsoberhauptes – von der Porzellanfabrik über die Erzieher-Fachakademie bis zur Bundeswehr.



Steinmeier quartiert sich in einem Hotel in der Innenstadt ein, wie ein Sprecher des Bundespräsidialamtes sagte.

Neben den Besuchsterminen werde er auch Zeit am Schreibtisch verbringen und seinen regulären Amtsgeschäften nachgehen. Hauptziel sei jedoch der Kontakt mit den Menschen in der Stadt.

Der Besuch findet im Rahmen seines Projektes "Ortszeit Deutschland" statt. Dabei will Steinmeier erfahren, wie sich nationale Themen konkret in Städten auswirken. Es gehe dem Bundespräsidenten mehr um das Zuhören, als um das Reden, so ein Sprecher.