Das sind die beliebtesten Vornamen 2024 in Bayern

So stieg Anna 2024 auf Platz fünf auf und verdrängte Marie, die auf Platz zehn abrutschte. Darüber hinaus lagen bei den Mädchen hinter Sophia die Namen Emilia, Emma und Hannah in der Gunst der jungen Eltern weit vorn. Bei den Jungs folgten auf Leon die Namen Felix, Lukas, Maximilian und Elias.

Wie Neugeborene genannt werden, lässt deutliche regionale Unterschiede erkennen. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Generell zeigen sich durchaus deutliche regionale Unterschiede: So finden sich etwa in Mecklenburg-Vorpommern Charlotte, Ida, Lia, Frieda und Hailey in den Top 10 der Mädchen, während in Schleswig-Holstein und Hamburg bei den Jungs unter anderem Liam, Fiete, Mats und Finn dazugehören.

Auch internationale Einflüsse spiegeln sich wider: In Hessen findet sich Mohammed in der Spitzengruppe, in Nordrhein-Westfalen ist es sogar der zweithäufigste und in Berlin und Brandenburg der am häufigsten neu vergebene männliche Vorname.

In Deutschland gibt es keine offizielle Vornamensstatistik. Der Namensforscher Knud Bielefeld erfasste deshalb eigenen Angaben zufolge für das Jahr 2024 mehr als 240.000 Geburtsmeldungen aus Kliniken und Standesämtern aus ganz Deutschland. Das entspreche etwa 36 Prozent aller in Deutschland geborenen Babys.

Die Auswertung basiere auf Quellen aus 391 Städten, 67 Prozent der Daten stammten von Standesämtern und 33 Prozent von Geburtskliniken. Für die Auswertung wurden ausschließlich die ersten Vornamen gezählt und phonetisch gleichlautende Namen, wie zum Beispiel Sofia und Sophia, zusammengefasst.