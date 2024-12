Dramatische Lage: Mehr Bedürftige und weniger Lebensmittel an Bayerns Tafeln

Bayreuth - An Bayerns Tafeln melden sich immer mehr Bedürftige - zugleich gehen die Lebensmittelspenden zurück. Die Lage in den bayernweit 171 Mitgliedstafeln sei sehr unterschiedlich, sagte Peter Zilles, Vorsitzender des Landesverbands Tafel Bayern e. V. in Bayreuth der Deutschen Presse-Agentur.