Eklat bei Preis-Gala: "dicht & ergreifend" lehnen den "sogenannten Bayerischen Kulturpreis" ab

Die Künstler von "dicht & ergreifend" teilen in ihrem Statement ordentlich verbale Ohrfeigen in Richtung der "Gönner" aus. © dicht & ergreifend

In einem entsprechenden, gut neunminütigen YouTube-Video geben die bayerischen Künstler ein Statement ab, das sie so gerne auch – nach eigenen Angaben in dem Beitrag – auf der Gala vorgetragen hätten.

Aus – zumindest aus Veranstalter-Sicht – vermutlich nachvollziehbaren Gründen wurde dies jedoch nicht gestattet. Ebenso wie ihr Vorhaben auf dem "Marketing-Live-Gala-Abend" für "ein einheimisches, unabhängiges Hilfsprojekt in Burkina Faso" möglichst viele Spenden zu sammeln.

In dem Video richtet man sich an alle "Gönnerinnen und Gönner" und zeigt sich – in zynischem Tonfall – dankbar, dass das Bundesland Bayern "in diesen apokalyptischen Zeiten eine solch wohltätige Veranstaltung" auf die Beine gestellt zu haben.

Man "dankt" unter anderem dem preisstiftenden Energieunternehmen Bayernwerk, deren "Mutterkonzern e.on ihren Gewinn im letzten Geschäftsjahr auf magere 8,1 Milliarden Euro steigern konnte und dadurch in der Lage ist, uns hilfsbedürftigen Künstlern mit der horrenden Summe von 5000 Euro" für die Verdienste im Kulturbereich zu unterstützen.

Ein weiterer Dank ging an die bayerische Staatsregierung, die diese Veranstaltung auf die Beine gestellt hätte, "ohne auch nur einen Cent aus den staatlichen Kulturtöpfen für die heute anwesenden Preisträgerinnen und Preisträger auszugeben".