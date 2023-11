Eltern ächzen: Mehr als 70.000 Kita-Plätze fehlen!

München/Gütersloh - Auch zehn Jahre nach der Einführung eines Rechtsanspruchs gibt es in Bayern noch immer nicht genug Kita-Plätze.

In Bayern gibt es immer noch viel zu wenig Kindertagesstätten. © Monika Skolimowska/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung fehlten 2022 im Freistaat 70.100 Betreuungsplätze.

"Bayern kann den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz nach wie vor nicht bedarfsgerecht erfüllen. Die Kinder bekommen keinen Zugang zu frühkindlicher Bildung, während die Eltern Familie und Beruf schwieriger vereinbaren können", sagt Kathrin Bock-Famulla von der Bertelsmann Stiftung für frühkindliche Bildung.

Der Freistaat will die Lücke aber bis 2030 schließen, hieß es weiter im "Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme", das am Dienstag in Gütersloh vorgestellt wurde.

Etwa 30 Prozent der unter Dreijährigen in Bayern seien im vergangenen Jahr in einer Kindertagesstätte betreut worden - etwas weniger als im Bundesdurchschnitt. Insgesamt wünschten sich aber 42 Prozent der Eltern für ein Kind in dieser Altersgruppe eine Betreuung.

Auch bei den älteren Kindern hätten Anspruch und Wirklichkeit ein paar Prozentpunkte auseinandergelegen. 98 Prozent der Eltern gaben demnach an, einen Kita-Platz zu wollen. Die Betreuungsquote habe 2022 aber nur bei 92 Prozent gelegen.