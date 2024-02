"Rechtsextremistische Ausrichtung": Sparkasse schickt Mahn-Post an AfD-Spender

Roth - In Mittelfranken erhielten Kunden der Sparkasse, die an die AfD spendeten, unerwartet Post - mit einer Aufforderung, dies künftig nicht mehr zu tun.

"Aufgrund eines Fehlers ist das Ganze passiert. Wir haben den Kunden darüber informiert", zitiert die "Bild" einen Sprecher. Man habe sich bereits bei dem Spender entschuldigt.

Es besteht der Verdacht, dass ein einzelner Mitarbeiter der Sparkasse oder einer deren Dienstleister den Mahn-Brief eigenmächtig geschrieben und verschickt habe. In der hauseigenen IT wäre so ein Fehler nicht feststellbar. Vermutlich will man die Angelegenheit intern aufarbeiten und entsprechend darauf reagieren.

"Man muss kein Freund der AfD sein, um festzustellen, dass ein solches Droh-Schreiben nichts mit einer demokratischen Auseinandersetzung zu tun hat", kritisiert auch Bundestags- und FDP-Vize Wolfgang Kubicki (71) den Vorfall gegenüber der "Bild" und fordert Aufklärung.