25.11.2023 10:12 Feuerwehr rettet Bewohner von Vordach: Feuer in Asylunterkunft

In einer Asylunterkunft in Oberfranken ist in den späten Abendstunden des Freitags ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Personen wurden verletzt.

Von Marco Schimpfhauser

Selb - Im oberfränkischen Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge sind am Freitag bis zu sieben Menschen bei einem Feuer in einer Asylunterkunft verletzt worden. Alle 26 Personen, die in dem Gebäude waren, konnten aus dem Haus gerettet werden. © NEWS5 / Fricke Zwei Menschen sind laut Polizeiangaben leicht verletzt, weitere Personen werden noch in Hinblick auf einen möglichen Verletzungsgrad untersucht. "Nach ersten Erkenntnissen ist das Feuer im Keller ausgebrochen", erklärte Thomas Rückerl, Pressesprecher der Polizei Oberfranken über den Einsatz, der in den späten Abendstunden gemeldet wurde. "Im Laufe des Einsatzes mussten alle Bewohner des Hauses evakuiert werden." Medienvertreter vor Ort sprechen von 26 Personen. Die Polizei bestätigte diese Zahl später. Bayern Pünktlich zu den Weihnachtsmärkten: Jetzt ziehen die Schnee-Wolken über Bayern Das Gebäude selbst ist durch den Vorfall zunächst unbewohnbar geworden. "Als die ersten Einsatzkräfte eingetroffen sind, waren mehrere Personen, die um Hilfe gerufen haben, an den Fenstern. Beziehungsweise sie waren auf ein kleines Vordach geklettert", berichtet Mario Hoffmann, Einsatzleiter der Feuerwehr Selb. "Wir hatten eine massive Rauchentwicklung." Wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei in Hof hat die Ermittlungen übernommen. Verbindliche Aussagen konnten noch keine getroffen werden.

