Grüne fordern offiziell Entlassung von Aiwanger: "Untragbar"

Die Rede von Hubert Aiwanger (52) auf einer Demonstration in Erding gegen das Heizungsgesetz hat ein Nachspiel. © Matthias Balk/dpa

Die Grünen fordern in einem Dringlichkeitsantrag die Entlassung des Freie-Wähler-Chefs. "Die verbalen Entgleisungen von Hubert Aiwanger in Erding sind mit demokratischen Prinzipien absolut unvereinbar. Als Vize-Ministerpräsident und Staatsminister ist er untragbar geworden", sagte Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze (37) am Dienstag in München.

Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) müsse jetzt Verantwortung übernehmen und Aiwanger entlassen, betonte Co-Fraktionschef Ludwig Hartmann (44). Der Antrag steht am Mittwoch im Landtag auf der Tagesordnung.

Aiwanger hatte am Samstag auf einer Demonstration in Erding gegen das Heizungsgesetz der Bundesregierung vor 13.000 Menschen unter anderem gesagt, "die schweigende große Mehrheit dieses Landes" müsse sich die Demokratie wieder zurückholen.

An der Kundgebung hatten auch sogenannte Querdenker und AfD-Anhänger teilgenommen.