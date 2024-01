Horror-Unfall: Junger Autofahrer (†22) stirbt bei Laster-Crash auf Autobahn

Malching - Bei einem schweren Verkehrsunfall am Übergang der Bundesstraße 12 auf die A94 - zwischen Malching und Schambach - ist am Dienstagvormittag ein 22-Jähriger tödlich verunglückt.

Bei dem Zusammenstoß mit einem Lkw-Gespann ist ein 22 Jahre alter VW-Fahrer ums Leben gekommen. © Helmut Degenhart/zema-medien.de

Wie die Polizei bekannt gab, war der junge Mann aus Erding am Inn im Landkreis Rottal-Inn gegen 9.13 Uhr in seinem VW Golf in Richtung Passau unterwegs.

Offenbar übersah der 22-Jährige dabei das Ende eines Staus und krachte in das Heck eines tschechischen Lkw-Gespanns.

"Ersthelfer eilten sofort herbei und kümmerten sich um den jungen Autofahrer", heißt es in einer Mitteilung der Polizei. "Auch die erste Polizeistreife leistete noch Erste Hilfe."

Der Kampf um das Überleben des Golf-Fahrers blieb jedoch erfolglos. Er verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen.

"Grund für den Stau war die ausgelöste Höhenkontrolle am Tunnel in Tutting. Der Tunnel musste deswegen von der Verkehrsleitstelle gesperrt werden, es bildete sich ein Rückstau."