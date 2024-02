Hotel-Neubau am Schliersee spaltet: Koloss bedroht urige Idylle

Ein Hotelneubau spaltet derzeit den oberbayerischen Urlaubsort Schliersee - und soll nun wahrscheinlich an der Urne entschieden werden.

Schliersee - Beste Lage, direkt am See, Blick auf die Berge: Das Hotel Schlierseer Hof hat Tradition. Doch es ist in die Jahre gekommen - die Eigentümer-Familie plant einen Neubau. Doch das gefällt nicht allen.

Das Hotel Schliersee Hof soll umgebaut werden - größer und mit mehr Zimmern. © Sven Hoppe/dpa Zu groß, zu wuchtig, finden die Gegner das Projekt im Landkreis Miesbach, darunter auch Heimatpfleger. Nun sollen wahrscheinlich die Bürger das Wort haben. Der Gemeinderat entscheidet am Dienstagabend über die Zulassung eines Bürgerentscheids. Vermutet wird, dass dies nur noch ein formaler Akt ist. Die nötigen Unterschriften liegen vor, rund 1300 hat die Bürgeriniative Schlierseer Hof unter dem Motto "Schliersees Schönheit bewahren - kein Megahotel am See" eingereicht - etwa doppelt so viele wie in dem 7000-Einwohner-Ort nötig gewesen wären. Als Termin für den Bürgerentscheid habe man Anfang Mai oder die zweite Aprilhälfte ins Auge gefasst, sagt Bürgermeister Franz Schnitzenbaumer (CSU). "Es ist vielleicht nicht schlecht, wenn so ein großes Projekt auf eine breite Basis gestellt und die Argumente ausgetauscht werden." Der Gemeinderat hatte im vergangenen Jahr mehrheitlich der Aufstellung des für das Hotelprojekt nötigen Bebauungsplans zugestimmt - dagegen formierte sich Widerstand, fünfstöckig und insgesamt rund 90 Meter lang soll der Bau werden.

Fünfstöckiges Mega-Hotel direkt am See: Anwohner protestieren gegen Bauplan

Den Biergarten am Seeufer würde es im Falle des Neubaus nicht mehr geben. © Uwe Lein/dpa "Wir wollen keine überdimensionierten Gebäude, die das Ortsbild zukünftig prägen und dadurch weitere Investorenwünsche wecken", argumentieren die Neubau-Gegner. "Wir wollen keine Megahotelanlage direkt am See, die die umliegende Bebauung weit überragt und mit Ihrer Wuchtigkeit das Ortsbild zerstört", schreibt die Bürgerinitiative auf ihrer Internet-Seite. "Auch wir befürworten ein Hotel - aber nicht dieses Hotel. Es wäre eine völlig andere Dimension", sagt der Sprecher der Initiative, Alexander von Schoeler. Uferfläche würde verschwinden, ebenso ein Biergarten am Hotel, sagt er. Dass das Haus renoviert oder neu gebaut werden müsse, sei unbestritten. "So groß wie jetzt kann er ruhig neu bauen." 45 Zimmer hat das Hotel jetzt, 116 soll der Neubau haben – vor mit der Gemeinde abgesprochenen Verkleinerungen wurde mit 148 Zimmern geplant, sagt Hotelier Marcel de Alwis. Ein Kompromiss. Weniger rechne sich nicht und ermögliche auch keine Finanzierung von der Bank. An sich habe man gar nicht neu bauen wollen. Jedoch habe sich die gezeigt, dass eine Sanierung teurer käme als der geplante auf 55 Millionen Euro veranschlagte Neubau. "Das Hotel ist einfach in die Jahre gekommen." Nun stehe man womöglich vor dem Aus für die vom Gemeinderat bereits gut geheißenen Pläne. "Wir haben 2,7 Millionen Euro in die Planung investiert und noch keinen Stein bewegt", sagt de Alwis.

