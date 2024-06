Juckreiz am Bodensee! So wappnet man sich gegen massive Mückenplage

Bodensee - Am Bodensee und in vielen Teilen Bayerns herrschen beste Voraussetzungen für Mücken, sich zu vermehren und auszubreiten – vor allem in den Hochwassergebieten.

Entgegen den Gerüchten werden Schnaken weniger durch Licht als durch das Kohlendioxid der Atemluft angelockt. © 123RF/mycteria

Laut dem Umwelt- und Klimaschutzbeauftragten in einem Teilbereich um den Bodensee, Rainer Bretthauer, sorgen diese perfekten Bedingungen für Schnaken-Eier nun für massenhaften Nachwuchs.

Urlauber und Bewohner sind gleichermaßen von den fliegenden Blutsaugern betroffen. Vermeiden kann man die Attacken so gut wie nicht. Doch einige Punkte könnten helfen, dass Mücken lieber woanders ihr Glück suchen.

Einer der Tipps scheint so banal wie wirkungsvoll: Keine enge Kleidung tragen. Körperbetonte Klamotten ziehen nicht nur Blicke an, auch Schnaken. Durch den Stoff kommen sie ohne Probleme direkt in die Haut.

Beim legerer Look können sie hier schon ein paar mal nur Luft saugen und sich am Ende vielleicht doch ein anderes Opfer suchen. Auch in der Nähe von Büschen macht man es den Tierchen zu einfach.

Genau dort halten sich Mücken tagsüber auf: "Während der Dämmerung bei mehr als 18 Grad werden sie bissig", wird Bretthauer von der Deutschen Presseagentur (dpa) zitiert.