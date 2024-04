Jungs mit langen Haaren müssen Trachtenverein verlassen: "Gschlampert"

Trostberg - Laptop und Lederhose, das hat in Bayern einen guten Klang. Aber lange Haare bei einem Schuhplattler? Weil die Frisuren ihrer Söhne im örtlichen Trachtenverein in Trostberg immer wieder kritisiert wurden, sind Evi und Markus Heigermoser mit der ganzen Familie ausgetreten.

Beim Kirchweihfest in Trostberg schlagen zwei Trachtenjungs mit langen Haaren Nägel in einen Baumstumpf. Links ist ein Sohn der Familie Heigermoser zu sehen. © Tine Limmer/dpa

Es haben Anspielungen gegeben, die Buben kämen "gschlampert" daher, sagt Evi Heigermoser. In der Hauptversammlung im Januar sei die Familie vor allen erneut angesprochen worden: Die Haare sollten weg. "Das war der Endpunkt" - und Auslöser für die Entscheidung zum Austritt der sechsköpfigen Familie mit beiden Söhnen und zwei Töchtern.

Der Schritt sei nicht gegen Tradition und Brauchtum gerichtet, betont Evi Heigermoser, die im Verein lange Schriftführerin war. Aber Ausgrenzung dürfe es nicht geben. "Wir wollen aufklären und wachrütteln", sagt sie. Die Haare seien hier nur die Spitze des Eisbergs.

Was ist Brauchtum - was darf diskutiert und was verändert werden? Die Meinungen gehen auseinander. Die Frisur zähle zur Tracht; die Frauen müssten das Haar hochstecken, sagt Michael Hauser, Vorstand des Gauverbands I, größter Zusammenschluss von Trachtenvereinen in Bayern.

"Das Problem ist nicht, dass man Regeln aufstellt, sondern dass man bewertet. Das hat mit Toleranz wenig zu tun", sagt Alexander Karl Wandinger, Trachtenfachberater des Bezirks Oberbayern. "Trachtenvereine brauchen Regeln, das ist völlig klar. Aber wir müssen neu verhandeln: Passt das noch in unsere Zeit?", sagt der Trachtenexperte.