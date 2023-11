Kontrolle durch Zoll sorgt für teures Nachspiel: Inhalt dieser Tüte hat es in sich!

Rosenheim - Stolze 60.000 Euro in bar - und das in einer Plastiktüte! Den Kräften des Hauptzollamts Rosenheim ist bei einer Routinekontrolle auf der A94 nahe der Anschlussstelle Markt Schwaben ein randvolles Auto ins Netz gegangen.

Der inzwischen sichergestellte Inhalt der Plastiktüte: 60.000 Euro! © Zoll

Wie die Beamten am heutigen Freitag mitteilten, befanden sich in dem Mercedes-Kleinbus mit Anhänger aus Rumänien acht Personen, bei denen es sich um rumänische Staatsbürger handelte.

Auf Nachfrage der Zollbeamten, ob jene "größere Mengen Bargeld oder andere Barmittel" bei sich hätten, gaben die Insassen des Wagens demnach an, je etwa 1000 bis 2000 Euro dabei zu haben.

Bei einer anschließend durchgeführten Prüfung des Laderaumes fanden die Ermittler jedoch in einem Koffer des Fahrers ein dickes Bündel an Scheinen, das in einer schlichten Plastiktüte eingepackt war.

Es stellte sich heraus, dass es sich bei diesen um Bargeld in Höhe von insgesamt 60.000 Euro handelte, bei dem Herkunft und Verwendungszweck nicht schlüssig begründet werden konnten.

Letztendlich räumte den Angaben des Hauptzollamts zufolge der Beifahrer ein, der Besitzer zu sein und das Geld für einen ebenfalls rumänischen Freund mitbringen zu wollen, damit dieser sich in Deutschland ein Auto kaufen könne.