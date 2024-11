Landkreis in Bayern warnt vor Bornavirus bei Tieren: Auch Menschen können sich infizieren!

Ebersberg - Achtung! Bei mehreren Tieren in Bayern - darunter Igeln - ist das Bornavirus nachgewiesen worden. Auch Menschen können sich in sehr seltenen Fällen mit dem Erreger anstecken. Deshalb ist dringend Vorsicht geboten.

Auch bei Igeln wurde das Bornavirus nachgewiesen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Das Landratsamt Ebersberg hat eine vorsorgliche Warnung bereits ausgesprochen. Hintergrund sind demnach Nachweise bei Tieren in der Region.

"Diesen Sommer wurden dem Veterinäramt im Landkreis Ebersberg Pferde mit Verdacht auf eine Bornavirus-Infektion sowie drei Igel gemeldet, die infiziert waren und daran verstarben", heißt es in einer Mitteilung der zuständigen Behörde.

Wie der Bayerische Rundfunk berichtete, gab es auch in einer Pflegestation im niederbayerischen Eggenfelden im Landkreis Rottal-Inn mehrere mit dem Erreger infizierte Igel, zuletzt im September.

Menschen können sich in extrem seltenen Fällen mit dem Bornavirus ebenfalls infizieren, Folge ist eine meist tödlich verlaufende Hirnentzündung. Erst Ende des vergangenen Jahres war ein Mensch in Mittelfranken an den extrem schwerwiegenden Folgen der Infektion gestorben, wie das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen mitgeteilt hatte.

Bisher gilt die Feldspitzmaus als einziger bekannter Überträger des Virus auf Menschen. Betroffen waren Analysen zufolge in der Vergangenheit zum Beispiel Halter von Katzen. Die bringen gerne mal erlegte Mäuse mit nach Hause.