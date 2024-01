Lauter Knall in Nürnberg mitten in der Nacht: Das war der Grund

Nürnberg - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden zahlreiche Anwohner im Nürnberger Südwesten durch einen lauten Knall hochgeschreckt.

Im Nürnberger Südwesten hat es am frühen Donnerstagmorgen einen kurzzeitigen Stromausfall gegeben. (Symbolbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die Ursache dafür war ein technischer Defekt an einem Großtransformator im Umspannwerk Am Pferdemarkt. Das teilte der örtliche Energieversorger N-Ergie am Donnerstag mit.

"Der daraus resultierende Kurzschluss war durch ein Knallgeräusch in der näheren Umgebung deutlich wahrnehmbar."

Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Jedoch führte der Vorfall um 3.21 Uhr zu einem siebenminütigen Stromausfall, von dem insbesondere die Stadtteile Hohe Marter, Sandreuth, Schweinau, St. Leonhard und Sündersbühl betroffen waren.