Mann auf Hochzeitsfeier erschossen: Identität des Verdächtigen geklärt

Fürth - Die tödlichen Schüsse auf einer Hochzeitsfeier in Fürth haben deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Nur wenige Stunden nach der Tat hatte sich in Frankreich bereits ein Mann gestellt . Jetzt steht fest: Es ist der mutmaßliche Täter!

Vom Tatort, einer Eventlocation in der Hafenstraße in Fürth, waren nach den Schüssen zwei Fahrzeuge geflohen - jeweils mit französischen Kennzeichen.

Wie Polizeisprecher Michael Petzold am Dienstag mitteilte, ist die Identität des Mannes geklärt. Es handelt sich um einen 26-Jährigen, der sich wegen Mordverdachts in Auslieferungshaft befindet.

Die Verbindungen des Verdächtigen zu dem Opfer sind Teil der Ermittlungen. Der 47-Jährige war am Sonntag während der Feier in Bayern mit mehreren Hundert Gästen angeschossen worden und in einer Klinik wenig später gestorben.

