Schüsse bei Hochzeit: Mann stirbt in Klinik, Polizei gibt Warnung aus

Von Jan Höfling, Marco Schimpfhauser

Fürth - Bei einer Hochzeitsfeier mit Hunderten Gästen in Fürth ist ein Mann am Sonntag durch Schüsse getötet worden. Der 47-Jährige war noch lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er allerdings gestorben ist.

In einer Eventlocation in der Fürther Hafenstraße wurde ein Mann niedergeschossen. Er erlag seinen Verletzungen. © NEWS5/David Oßwald Entsprechende Notrufe waren bei der Integrierten Leitstelle gegen 17.15 Uhr eingegangen, zahlreiche Einsatzkräfte eilten umgehend in die Hafenstraße. "Wir sprechen von Schussgeräuschen und entsprechenden Verletzungen", hatte der Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfrankens, Michael Petzold, die ersten Erkenntnisse der Beamten vor Ort geschildert. Es habe eine "intensivmedizinische Versorgung" stattgefunden, so Petzold weiter. Letztendlich wurde der Tod des Opfers durch die Polizei gemeldet, das vom Rettungsdienst zwar noch in ein Krankenhaus gebracht werden konnte, in diesem allerdings in den frühen Abendstunden den Kampf um sein Leben verloren hatte. Polizeimeldungen Anruferin meldet Messerstecherei: Angebliches Opfer sorgt für Verwirrung bei der Polizei Ersten Informationen zufolge soll es sich nicht um den Bräutigam handeln, weitere Details sind derzeit nicht bekannt. Polizei und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot in dem abgelegenen Industriegebiet, in dem die Feier in einer Eventlocation stattfand, im Einsatz. Der Tatort wurde im Zuge der Ermittlungen weiträumig abgesperrt.

Tödliche Schüsse bei Hochzeit in Fürth: Mordkommission übernimmt Ermittlungen

Zahlreiche Beamte waren – teilweise in Schutzkleidung – am Sonntag in dem Industriegebiet in Fürth im Einsatz. © NEWS5/David Oßwald Die Polizei befragte eine Vielzahl von Zeugen. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten Maßnahmen durch, sicherte zahlreiche Spuren. Die Fürther Mordkommission übernahm noch am Sonntagabend die weiteren Ermittlungen im Fall. Gesucht wird derzeit nach mehreren Personen, die laut den Beamten kurz nach den Schüssen in zwei Autos fluchtartig den Tatort verlassen haben sollen. "Wir fahnden nach einem grauen Skoda Octavia und einem weißen Mercedes-Benz GLE jeweils mit französischen Kennzeichen", hieß es seitens der Polizei. Diese ging zwar nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung in Bayern aus, bat aber dennoch darum, "umgehend den Notruf" zu verständigen. Polizeimeldungen Tödliche Schüsse bei Hochzeitsfeier: Mutmaßlicher Schütze stellt sich der Polizei Wichtig: Die Polizei bittet auch weiterhin, die Insassen der Autos keinesfalls anzusprechen, diese könnten nach aktuellem Erkenntnisstand bewaffnet sein!

Die Ermittlungen am Tatort liefen am Sonntag auf Hochtouren. © NEWS5/David Oßwald

Mann nach Schüssen in Fürth gestorben: Mordkommission sucht Zeugen