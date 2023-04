Mehr Piepen für die Pauker: Bayerns Grund- und Mittelschullehrer bekommen mehr Geld

München - Die bayerische Staatsregierung hat den Fahrplan für eine bessere Bezahlung von Lehrerinnen und Lehrern an Grund- und Mittelschulen beschlossen.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (63, Freie Wähler) hofft darauf, dass die höheren Bezüge "die Attraktivität des Lehrerberufs" steigert. © Peter Kneffel/dpa

Bis zum Jahr 2028 sollen alle Grund- und Mittelschullehrer in der Besoldungsgruppe A13 eingruppiert sein, sagte Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) am Dienstag nach einer gemeinsamen Kabinettssitzung mit der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen in München.



Dem Plan zufolge sollen bereits im Juni 4000 Pädagoginnen und Pädagogen, die zur Beförderung anstehen, eine Zulage erhalten.

Vom 1. Januar nächsten Jahres an sollen alle Gehälter von Lehrkräften angehoben werden. In fünf Jahresschritten soll dann für alle A13 erreicht sein.

"Aufgrund des abgestuften Verfahrens profitieren alle Grund- und Mittelschullehrkräfte von der schrittweisen Anhebung der Bezüge. Was mich besonders freut: Auch Berufsanfänger erhalten ab Januar 2024 die A13-Angleichungszulage. Damit steigern wir die Attraktivität des Lehrerberufs weiter", sagte Kultusminister Michael Piazolo (63, Freie Wähler).