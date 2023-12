14.12.2023 11:38 Shishabar-Gäste erleiden Kohlenmonoxid-Vergiftung: Acht Personen in Klinik

In einer Shishabar in Schwaben mussten insgesamt acht Personen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zuvor war einer der Gäste zusammengebrochen.

Von Marco Schimpfhauser

Memmingen - Beim Besuch einer Shishabar im schwäbischen Memmingen haben am Mittwochabend mehrere Besucher eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten. Insgesamt waren mehr als 30 Einsatzkräfte vor Ort, um sich um die CO-Vergiftungen der Gäste zu kümmern. © Fritz Pavlon/dpa Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West bekannt gab, sei eine Person in dem Lokal plötzlich zusammengebrochen. "Durch zwei weitere Gäste, einem Feuerwehrmann und einer Sanitäterin, wurden Erste-Hilfe-Maßnahmen durchgeführt", teilten die Beamten mit. "Weiter wurde unverzüglich die Rettungsleitstelle informiert." Der Verletzte wurde sofort zur weiteren Behandlung in das Klinikum Memmingen eingeliefert. Bayern VW-Bus von Racing Team verunglückt auf A73: Mehrere Personen in Fahrzeug eingeklemmt "Da eine CO-Messung bei dem Gast durchgeführt wurde, wobei ein hoher Wert messbar war, wurde bei weiteren sich vor Ort befindlichen Gästen der Bar ebenfalls diese Messung durchgeführt", hieß es. Hierbei konnten bei sieben weiteren Gästen der Bar erhöhte Kohlenmonoxidwerte festgestellt werden. Auch diese wurden in ein Krankenhaus gebracht. "Insgesamt wurde eine Person schwer und sieben Personen leicht verletzt. Die zahlreichen eingesetzten Rettungskräfte vor Ort blieben alle unverletzt." 13 Helfer von Malteser und Roten Kreuz, 16 Feuerwehrleute sowie zwei Notärzte waren bei dem Einsatz vor Ort. Die Kriminalpolizei versucht nun zu ermitteln, wie es zu der Kohlenmonoxidvergiftung der Gäste kommen konnte.

