Messerangriff in der U-Bahn: Polizei nimmt 14-Jährigen fest

Fürth - Die Polizei in Fürth hat am Dienstagabend einen 14-Jährigen festgenommen, nachdem dieser einen 23-jährigen Mann mit einem Messer verletzt haben soll.

Beide Kontrahenten sollen im Laufe des Streits jeweils ein Messer gezogen haben. Zugestochen habe jedoch nur der Jugendliche.

Die beiden waren zuvor gegen 21.40 Uhr in der U-Bahnstation Klinikum in Streit geraten.

"Aus der zunächst verbalen entwickelte sich in der Folge eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide Streitenden jeweils ein Messer zogen", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken am Mittwoch mit.

"In einem U-Bahnwagon stach der 14-Jährige schließlich einmal in den linken Oberschenkel des 23 Jahre alten Mannes." Anschließend ergriff der Teenager an der nächsten Haltestelle die Flucht.

Im Rahmen der durch die Polizei sofort eingeleiteten Fahndung konnte er jedoch ermittelt und - vorläufig - festgenommen werden.

"Nachdem ein Atemalkoholtest beim 14-Jährigen einen Wert von über einem Promille ergab, wurde eine Blutentnahme mit ihm durchgeführt", heißt es weiter. Der 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht - seine Verletzungen waren nicht lebensgefährlich.