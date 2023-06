Nach Rauswurf von Christian Jürgens: Luxusrestaurant mit neuem Koch und Namen

Rottach-Egern - Neustart für das renommierte Gourmet-Restaurant "Überfahrt" in Rottach-Egern am Tegernsee: Nach der Trennung von dem Sterne-Koch Christian Jürgens (54) bewirtet das Haus ab Donnerstag unter dem Namen " Le Duc Tegernsee " wieder Gäste.

Spitzenkoch The Duc Ngo (48) bietet im "Le Duc Tegernsee" asiatische Cross-Over-Küche an. © John Bauer/dpa

Die Leitung übernimmt der Berliner Spitzenkoch The Duc Ngo (48), er bietet asiatische Cross-Over-Küche an. Sein Engagement sei zunächst als Gastspiel bis Jahresende geplant, teilten die Althoff Hotels mit.

Die Neugier auf die neue Küche im idyllisch gelegenen Restaurant am Tegernsee-Südufer scheint groß. "Die ersten zwei Wochen sind komplett voll", sagte Vincent Ludwig, geschäftsführender Hoteldirektor des Althoff Seehotel Überfahrt, zu dem das Restaurant gehört.

"Wie in den vergangenen 15 Jahren setzen wir im Althoff Seehotel Überfahrt auch weiterhin auf die Spitzengastronomie und werden nach dem Gastspiel das neue Konzept des Restaurant Überfahrt präsentieren."

The Duc Ngo hat als Gastronom überregional einen Namen, wenngleich der Stern fehlt. Geboren 1974 in Hanoi kam er mit fünf Jahren als Flüchtling vietnamesisch-chinesischer Abstammung über Hongkong nach Deutschland. Er betreibt den Angaben zufolge Restaurants in Berlin, Frankfurt am Main, Baden-Baden und Braunschweig.

Jürgens als früherer Leiter des Restaurants und die Althoff Hotels gehen seit Mai getrennte Wege. Man blicke auf eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit zurück, betonte eine Sprecherin der Althoff Hotels nun erneut.