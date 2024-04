Naturwunder im Faulenbacher Tal: Darum leuchtet dieser See in lila Farben

Füssen - Trinken die Milka-Kühe aus diesem See? Im Landkreis Ostallgäu ist derzeit ein ungewöhnliches - und auch kurzes - Naturschauspiel zu bewundern: ein See komplett in Lila.

Die Purpur-Bakterien in dem Gipsbruchweiher sorgen – dank einer Kombination von Licht und Schwefelwasserstoff – für die Färbung. © vifogra / Hutter

Die kurze und weitgehend unspektakuläre Antwort: Mikroorganismen. Klingt etwas langweilig, stimmt. Formulieren wir es also etwas bildlicher: Purpur-Bakterien.

Eine mögliche Erklärung: Solche Bakterien gelangen oft in Gewässer, die sich in einem ungünstigen Zustand befinden. Denn dadurch kann sich - über Gärungsprozesse - Schwefelwasserstoff bilden.

Die Schwefelkonzentration im Wasser und die Intensität des Lichts könnten dann ein wichtiger Faktor sein.

Die Bakterien betreiben Fotosynthese und der natürliche Farbstoff sorgt für die Färbung der Bakterien. Durch diese Reaktion wird die Fotosynthese in diesen ungünstigen Umgebungen unterstützt. Das kleine Spektakel ist immer wieder in Kleinstgewässern zu beobachten, kann aber vereinzelt auch in tieferen Seen auftreten.

Auch wenn in diesem Fall die Purpur-Bakterien nicht gesundheitsgefährdend sind, sollte dies nicht als Einladung zum Baden verstanden werden.

In einigen Fällen könnten andere Gründe für farbliche Ausreißer verantwortlich sein, die - wie beispielsweise bei Blaualgen - eine toxische Wirkung haben können.