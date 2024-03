Achtung! Diese Woche gibt es in Bayern wieder heulende Sirenen und brummende Smartphones

In Bayern wird es am Donnerstag einmal mehr laut! © Stephan Jansen/dpa

Am Donnerstag wird es wieder für eine Minute laut: Ab 11 Uhr findet in weiten Teilen des Landes ein Probealarm für die Bevölkerung mit Sirenen, Warn-Apps und zusätzlich SMS-Benachrichtigung statt.

Ziel sei es, die Funktionsfähigkeit des Warnsystems und die entsprechende Warnung der Bevölkerung in einem Ernstfall zu proben, teilte das bayerische Innenministerium am heutigen Montag in München zu den Hintergründen des erneuten Durchlaufs mit.



Aus diesem Anlass soll für eine Minute ein auf- und abschwellender Heulton zu hören sein, der die Bevölkerung bei schwerwiegenden Gefahren für die öffentliche Sicherheit veranlassen soll, ihre eigenen Rundfunkgeräte einzuschalten und auf Durchsagen zu der weiteren Vorgehensweise genau zu achten.

Neben dem Sirenensignal sollen laut den Angaben auch noch andere Warnmittel, wie Warn-Apps und Cell Broadcast, getestet werden. Cell Broadcast ist ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten auf das Handy oder Smartphone geschickt werden, sofern diese die Funktion aktiviert haben. Eine spezielle App muss hierfür nicht installiert werden.