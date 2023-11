Mit Füßen auf Kopf gesprungen: Mann wegen versuchten Totschlags in U-Haft

Geretsried - Ein 34-Jähriger sitzt nach einer brutalen Schlägerei in Geretsried im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei ermitteln gegen einen 34-Jährigen wegen versuchten Totschlags. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie die Behörden am Montag mitteilten, gerieten in der Nacht zum Sonntag gegen 2.35 Uhr zwei Männer vor einem Lokal in der Lausitzer Straße in Geretsried aneinander.

Demnach soll ein 34-Jähriger einen 40-Jährigen zunächst mit den Fäusten niedergeschlagen haben und anschließend dem am Boden liegendem Opfer mit den Füßen auf den Kopf gesprungen sein.

Der 40-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Er erlitt mehrere Knochenbrüche und musste operiert werden. Lebensgefahr bestehe laut Polizei aber nicht.

Der Angreifer flüchtete zunächst, konnte aber gegen 4.30 Uhr in einer Wohnung in Geretsried ausfindig gemacht und festgenommen werden.

Ein Ermittlungsrichter erließ am Montag Haftbefehl gegen den Polen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.