18.01.2024 16:54 Schock-Fund in Regnitz: Passanten entdecken Leiche im Wasser!

In der Regnitz sind am Mittwoch in Fürth-Stadeln Passanten auf einen leblosen Körper im Wasser aufmerksam geworden. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Von Marco Schimpfhauser

Fürth - Im mittelfränkischen Fürth ist am Mittwochnachmittag die Leiche eines Mannes aus der Regnitz geborgen worden. Die Ermittler können bislang noch keine Details zu den möglichen Todesursachen mitteilen. (Symbolbild) © 123rf/Udo Herrmann Gegen 16.15 Uhr hatten Passanten in Fürth-Stadeln die leblose Person entdeckt und gemeldet. Feuerwehren, Wasserrettung und Rettungsdienst konnten den Verunglückten nur noch tot bergen. Wie lange sich der Körper schon im Wasser befand, konnte bisher noch nicht mitgeteilt werden. Bayern Winter-Chaos in Bayern: Unfälle und Schulschließungen - Schnee im Anflug! "Die Identität des Mannes konnten die Beamten bislang noch nicht feststellen", teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Zur Identifizierung des Verstorbenen - und aus Ermittlungsgründen - wurden rechtsmedizinische Maßnahmen angeordnet. Welche Hintergründe zum Tod des noch Unbekannten führten, kann derzeit noch nicht eingeordnet werden.

Titelfoto: 123rf/Udo Herrmann