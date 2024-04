Schockierende Attacke auf Kinderspielplatz: Junge (13) schwer verletzt

Erst als seine Schwester mit der Polizei drohte, ließen die Angreifer von dem Jungen ab. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa

Der Junge geriet am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf dem Spielplatz im Rosenaupark im Stadtteil Kleinweidenmühle mit einem anderen Kind am Sandkasten in Streit. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Daraufhin entwickelte sich zwischen dem 13-Jährigen und der 25-jährigen Mutter des anderen Kindes eine Auseinandersetzung, in deren Verlauf die Frau den Jungen mit der Faust ins Gesicht und an den Oberkörper schlug. Eine bislang unbekannte Frau hielt hierbei den 13-Jährigen fest, sodass dieser sich nicht wehren konnte.

Als die beiden Schwestern des 13-Jährigen im Alter von 18 und sieben Jahren versuchten zu schlichten, kam der 36-jährige Vater des anderen Kindes mit zwei Bekannten hinzu und versetzte der 18-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht.

Anschließend warf er den 13-Jährigen auf den Boden und traktierte ihn dort weiter mit Faustschlägen.