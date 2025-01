Schrottautos und Fahrrad-Wracks: Immer mehr dreiste Entsorgungen

München - In Bayerns Städten sorgen Fahrradwracks und Schrottautos vermehrt für Ärger.

"In 556 Fällen mussten die Fahrzeuge abgeschleppt werden, in allen anderen Fällen beseitigten die Fahrzeughaltenden ihre Fahrzeuge beziehungsweise den rechtswidrigen Zustand nach entsprechender Verwarnung selbst", teilte eine Sprecherin der Stadt Nürnberg mit.

In Nürnberg wurden im zurückliegenden Jahr 921 Fahrräder von der Kommune entfernt - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr mit 402.

In München etwa müssen jährlich rund 3000 bis 3500 aufgegebene Räder entfernt werden, 200 davon sind aus Einzelteilen bestehende Wracks.

An Fahrradabstellplätzen, wie hier am Münchner Hauptbahnhof, stehen auch zahlreiche Schrott-Räder. © Felix Hörhager/dpa

Typische Abstellorte von abgemeldete Autos finden sich etwa in Gewerbegebieten oder nahe Autobahnen. Schrotträder finden sich gerne zwischen anderen an Fahrradabstellplätzen - etwa an Bahnhöfen oder bei Einkaufszentren.

In aller Regel warnen die Kommunen in Bayern sowohl bei mutmaßlich aufgegebenen Fahrrädern als auch bei halterlosen Fahrzeugen mit einem auffälligen Aufkleber oder einer Banderole vor, dass das Gefährt entfernt wird, wenn es nicht bis zu einer gewissen Frist vom Halter selbst weggeräumt wird.

Auch danach hat man noch eine gewisse Zeit lang die Chance, sein Eigentum zurückzubekommen. Ist die Frist aber verstrichen, wird das Auto oder das Rad verwertet - also je nach Zustand versteigert, verschrottet oder gespendet.

"Da hier jedoch definitiv in Eigentumsrechte eingegriffen wird, ist die notwendige Vorgehensweise sehr aufwendig", hieß es von der Stadt Regensburg.