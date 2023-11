Und schon wieder: Bombendrohung an Schule, Polizei räumt Gebäude

Coburg – Erneut ist an einer bayerischen Schule – dieses Mal in Coburg – eine Bombendrohung eingegangen.

Die Beamten durchsuchten das Schulgebäude, konnten jedoch keine verdächtigen Gegenstände feststellen. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Mitarbeiter der Schule am Hofgarten entdeckten am Dienstagmorgen vor Unterrichtsbeginn die Drohung im E-Mail-Postfach und verständigten die Polizei", gab das Polizeipräsidium Oberfranken bekannt.

"Kräfte der Polizei Coburg und weiterer Dienststellen räumten das Gebäude und sperrten das Gelände sowie den Max-Böhme-Ring."

Die Beamten durchsuchten im Anschluss die Schule, konnten jedoch keine verdächtigen Objekte feststellen.

Was die Polizei jedoch feststellen konnte: Die Drohung konnte sehr schnell als eine Serien-E-Mail identifiziert werden.

In den letzten Wochen wurde diese in ganz Bayern an unterschiedliche Lehranstalten von wechselnden Adressaten gesendet.