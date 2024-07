Gegen Begrenzung geprallt: Biker (†22) stirbt auf Bundesstraße

Gunzenhausen - Auf der B466 zwischen Gunzenhausen und Oberwurmbach ist am Dienstagabend ein 22 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen.

Der junge Biker ist offenbar ohne Fremdverschulden von der Fahrbahn abgekommen und wurde tödlich verletzt. © vifogra / Zahn

Der junge Mann sei "aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und erlitt so schwere Verletzungen, dass auch Ersthelfer ihn nicht mehr retten konnten", so die Leiterin bei der Polizeiinspektion Gunzenhausen, Simone Wiesenberg. "Er verstarb noch an der Unfallstelle."

Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken später ergänzend mitteilte, war der Motorradfahrer gegen 18.30 Uhr kurz nach der Abzweigung nach Cronheim gegen einen Begrenzungspfosten geprallt.

Die alarmierten Einsatzkräfte sowie die Ersthelfer mussten vor Ort durch eine notfallpsychologische Betreuung unterstützt werden.

Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße in diesem Abschnitt in beide Fahrtrichtungen für mehrere Stunden vollständig gesperrt.