19.11.2024 08:17 Im Baustellenbereich: Laster kippt auf A70 - Lange Staus in beide Richtungen erwartet

In den frühen Morgenstunden kam es am Dienstag auf der A70 im Landkreis Bamberg zu einem schweren Lkw-Unfall. Ein Lastwagen ist an einer Betonleitwand gekippt.

Von Marco Schimpfhauser

Hallstadt - Wer im oberfränkischen Landkreis Bamberg am Dienstag die Autobahn benutzen möchte, sollte sich auf Staus und Wartezeiten einstellen. Auf der A70 ist bei Hallstadt ein 40-Tonner umgekippt. In einem Baustellenbereich ist ein Lastwagen umgekippt. Die Bergung wird wohl beide Fahrtrichtungen betreffen. © NEWS5 / Ferdinand Merzbach Der mit Fahrzeugteilen beladene Sattelzug ist gegen 3 Uhr morgens im Bereich einer Baustelle gegen eine Betonleitwand gefahren. Daraufhin fiel der Laster nach rechts um und blieb schräg - teilweise an eine Lärmschutzwand lehnend - liegen. Die Fahrbahn wird wegen der Bauarbeiten in diesem Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Bamberg und Hallstadt geteilt. Der Autobahnabschnitt muss wegen der Bergungsarbeiten in Richtung Schweinfurt für mehrere Stunden gesperrt bleiben. Auch in der Gegenrichtung nach Bayreuth ist mit Sperrungen zu rechnen. Laut Polizeiangaben fuhr der 52-jährige Lastwagenfahrer - vermutlich auch wegen des regnerischen Wetters - gegen die dort eingerichtete Betonleitwand, was den Unfall zur Folge hatte. Der Fahrer kam vorsorglich mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Laut Schätzungen der Beamten liegt der entstandene Sachschaden bei rund 150.000 Euro.

Titelfoto: NEWS5 / Ferdinand Merzbach