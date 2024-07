Kurioser Unfall: Betrunkener will aus Fenster pinkeln und stürzt 7 Meter in die Tiefe

Neustadt a.d. Donau - In Bayern ist ein Betrunkener bei dem Versuch, aus einem Fenster zu pinkeln, verunglückt.

Der Mann wurde schwer verletzt ins Uniklinikum Regensburg gebracht. (Symbolbild) © Nicolas Armer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, wollte der 46-Jährige am Freitagmorgen aus einem Fenster im 2. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Neustadt a.d. Donau in Niederbayern urinieren.

Dabei verlor er offenbar das Gleichgewicht und stürzte sieben Meter in die Tiefe.

Glücklicherweise hörte ein Nachbar den Aufschlag des Mannes auf den Boden und alarmierte die Rettungskräfte, die so schnell vor Ort sein konnten.

Der 46-Jährige wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in die Uniklinik Regensburg gebracht.