Voodoo gegen bösen Fluch: Frau (63) fällt auf "geheimnisvolle Beschwörungsformel" rein und verliert tausende Euro

Bamberg - Eine Frau wurde am Dienstagnachmittag im Stadtgebiet Bamberg davon überzeugt, dass ein böser Fluch auf ihr liegen würde. Als die vermeintliche Helferin mit ihr fertig war, fehlte dem 63 Jahre alten Opfer ein fünfstelliger Geldbetrag.

Die Polizei ist auf der Suche nach zwei Betrügerinnen, die mit angeblichen Wunderkräften ihre Opfer heilen wollen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr wurde die Bambergerin in der Heiliggrabstraße/Josephstraße von einer Unbekannten angesprochen.

"Sie wolle einen bösen Fluch von der Familie und dem Geld der 63-Jährigen nehmen", berichtet die Polizei am heutigen Mittwoch. "Eine zweite Unbekannte kam hinzu und bestätigte die Künste ihrer Komplizin."

Gutgläubig ging die Frau mit einer der Täterinnen nach Hause, packte ihre Ersparnisse in ein Kuvert und "trug es eng an ihrem Herzen zu der Frau in der Heiliggrabstraße".

Die selbsternannte Heilerin nahm das Kuvert an sich, wickelte es in ein Geschirrtuch, murmelte eine "geheimnisvolle Beschwörungsformel" und gab es der 63-Jährigen mit der Anweisung zurück, es für 36 Tage verschlossen unter ihrer Matratze liegenzulassen.

Zu Hause angekommen bekam die Frau allerdings Zweifel. "Sie wickelte das Päckchen aus und fand darin nur einfaches Papier vor", heißt es vonseiten der Beamten.