19.08.2023 11:56 3.448 Wanderin stürzt 200 Meter in Tod: Ehemann muss alles mit ansehen

Schrecklicher Unfall in der Almbachklamm: Eine 57 Jahre alte Frau ist in Bayern in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Ihr Mann musste alles mit ansehen.

Von Jan Höfling

Marktschellenberg - Schrecklicher Unfall in der Almbachklamm: Eine 57 Jahre alte Frau ist in Bayern rund 200 Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Ihr Ehemann musste alles mit ansehen. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für die Frau (†57) tun. © 7aktuell.de Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, war die Wanderin aus dem Schwarzwald gegen 13 Uhr am gestrigen Freitagmittag im Gemeindebereich von Marktschellberg auf einem befestigten Weg zunächst plötzlich ausgerutscht und anschließend an der sogenannten Hammerstielwand abgestürzt. Der unmittelbar nach dem Absturz eingetroffene Notarzt einer Rettungshubschrauberbesatzung konnte lediglich noch den Tod der Frau feststellen. Der Leichnam der 57-Jährigen wurde von der Bergwacht Marktschellenberg mittels Alpintrage geborgen, weshalb die Almbachklamm für eine Stunde entsprechend gesperrt werden musste. Bayern Traurige Gewissheit nach 24-stündiger Suche: Mann tot aus Kissinger Auensee geborgen Ein Kriseninterventionsteam betreute den anwesenden Ehemann der Verstorbenen. Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden liegen laut den Beamten derzeit nicht vor. Die Wanderin (†57) war in der Almbachklamm unterwegs, stürzte plötzlich 200 Meter in den Tod. © 7aktuell.de Unter der Sachleitung der zuständigen Staatsanwaltschaft Traunstein soll ein Bergführer der Polizeiinspektion Berchtesgaden nun ermitteln, wie genau es zu dem folgenschweren Zwischenfall im Freistaat kommen konnte.



