Wie dreist: Museumsmitarbeiter tauscht Originale mit Kopien aus und ergaunert 60.000 Euro

Insgesamt 60.617,90 Euro hat der Verurteilte durch den Verkauf seines Kunstraubs ergaunert. Dafür wurde er nun verurteilt. © 123RF/Marian Vejcik

"Der Angeklagte war von Mai 2016 bis April 2018 als technischer Mitarbeiter in der Sammlungsverwaltung eines Münchner Museums beschäftigt. Dort hatte er Zugriff auf das Lager, in dem Gemälde verwahrt wurden", heißt es in einer Mitteilung des Amtsgerichts München.

Dort tauschte er "Das Märchen vom Froschkönig" von Franz von Stuck durch eine Kopie aus, ließ es über ein Auktionshaus in die Schweiz versteigern und erhielt nach Abzug der Kosten 49.127,40 Euro.

Er gab dabei an, er hätte das Gemälde aus dem Besitz seiner Urgroßeltern oder Großeltern erhalten. Außerdem ließ er die Kunstwerke "Die Weinprüfung" von Eduard von Grützner und "Zwei Mädchen beim Holzsammeln im Gebirge" von Franz von Defregger ebenfalls versteigern beziehungsweise verkaufte er eines direkt an das Auktionshaus.

Dadurch erhielt er weitere knapp 12.000 Euro. "Das Geld verwendete der Angeklagte, um Schulden zu tilgen und sich einen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren", heißt es weiter. Unter anderem kaufte er sich mehrere Luxus-Uhren, eine neue Wohnung und einen Rolls-Royce.

Das Gericht hielt dem 30-jährigen Täter zugute, der diese Taten zwischen Mai 2016 bis April 2018 begann, dass er weder davor noch danach erneut straffällig geworden ist und ein "vollumfängliches Geständnis, auch schon im Ermittlungsverfahren" abgelegt hatte.