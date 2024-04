Zu wenige Hosen: Polizisten ziehen zum Protest blank

"Und, wie lange wartest Du schon?", fragt ein Polizist seine Kollegin - und beide steigen ohne Hose aus dem Streifenwagen. © Screenshot/YouTube/DPolG

Derartige kritische Beiträge gibt es freilich millionenfach auf der Plattform. Dass sich jedoch selbst Polizeibeamte inzwischen gezwungen sehen, ihren Forderungen mit wortwörtlich runtergelassenen Hosen Nachdruck zu verleihen, kommt wahrlich nicht alle Tage vor.

In dem Video sieht man zwei Beamte der Bayerischen Polizei, die sich darüber unterhalten, wie lange sie beide schon auf etwas warten würden.

Erst beim Aussteigen und der entsprechenden Kameraperspektive wird dem Zuschauer klar, worum es geht: Die beiden haben offenbar noch keine Diensthosen bekommen. Zumindest in diesem stellvertretenden Szenario für den YouTube-Clip.

"Seit 2020 sprechen wir kaum noch von Mängeln bei der Qualität der Dienstkleidung, sondern von einem Mangel bei der Verfügbarkeit der Dienstkleidung", kritisiert der Vorsitzende des bayerischen DPolG-Landesverbandes, Jürgen Köhnlein.

"Derzeit ist nicht absehbar, ob sich die Bekleidungssituation in nächster Zeit verbessert oder noch weiter verschlechtern wird."

In dem Beitrag, der in dieser Woche online gestellt wurde, heißt es erklärend: "Was sich nach dem schlechtesten Aprilscherz aller Zeiten anhört, ist Realität: Bayerns Polizei 'zieht blank' und könnte buchstäblich ohne Hosen dastehen."