Zweitgrößtes Volksfest Bayerns: Gäubodenfest in Straubing startet heute Abend

Straubing - Am Freitagnachmittag startet in Straubing die vor Ort sogenannte "fünfte Jahreszeit". Nach Angaben der Stadt handelt es sich beim Gäubodenfest mit jährlich zwischen 1,2 und 1,4 Millionen Besuchern um das zweitgrößte Volksfest Bayerns .

Das vollständige Programm auf dem Festplatz startet erst am Folgetag, wenn gegen 10 Uhr die Veranstaltung offiziell eröffnet wird.

In Straubing werden ab Freitag elf Tage lang insgesamt wieder weit über eine Million Besucher erwartet - bei einer Einwohnerzahl von unter 50.000 Personen.

Mit weitem Abstand an der Spitze ist das Oktoberfest in München von 16. September bis 3. Oktober sogar weltweit das größte Fest seiner Art.

Im vergangenen Jahr waren etwa 1,3 Millionen Besucher auf elf Tage verteilt auf dem Gäubodenvolksfest. Es ist etwa das 30-fache der Einwohnerzahl von Straubing. © Schimpfhauser/privat

In diesem Jahr wird Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (56, CSU) das Event einleiten. Dann öffnet auch die angrenzende Verbrauchermesser "Ostbayernschau", auf der vom lokalen Käse bis hin zu Pool-Installationen verschiedene Produkte angeboten werden.

Sie dauert von Samstag bis zum darauffolgenden Sonntag neun Tage lang.

Das Festgelände ist – abgesehen vom Eröffnungsfreitag – täglich von 11.30 Uhr bis 0.30 Uhr geöffnet, Musik- und Schankschluss ist um 23.30 Uhr.

Der Betrieb ist am ersten Freitag ab 16 Uhr von der Stadt genehmigt. Ab 17 Uhr findet traditionell der Volksfest-Auszug zur Festwiese statt. Dieser startet in unmittelbarer Nähe des Gäuboden-Parks, geht über die über den Bahnhofsbereich in Richtung Stadtgraben und schließlich quer über den Stadtplatz hinunter zum Festgelände.

Im vergangenen Jahr waren mit etwa 1,3 Millionen Besuchern etwas weniger Gäste vor Ort, als 2019, dem letzten Fest vor der Corona-Pandemie, mit 1,45 Millionen Besuchern.