12.04.2025 16:41 1.777 25 Millionen Euro Baukosten! Neues Karls Erlebnis-Dorf steht vor nie dagewesener Herausforderung

Bereits am 15. Mai soll das 7. Karls-Erlebnis-Dorf in der Nähe von Bremerhaven in Niedersachsen öffnen. Bis dahin ist aber noch ein anstrengender Weg.

Von Madita Eggers

Loxstedt - Bereits am 15. Mai soll das 7. Karls-Erlebnis-Dorf in der Nähe von Bremerhaven in Niedersachsen seine Pforten öffnen. Bis dahin ist es aber noch ein anstrengender Weg – zumal die Freizeitpark-Betreiber diesmal vor einer ganz neuen Herausforderung stehen. Auf dem vier Hektar großen Geländer in Loxstedt entsteht aktuell das siebte Karls-Erlebnis-Dorf in der Nähe von Bremerhaven. Hier wird zum ersten Mal eine Pfahlgründung benötigt (rechst). © Screenshot/Instagram/karlserlebnisdorf (2) "Wir müssen bei unserem Erlebnis-Dorf-Bau eine sogenannte Pfahlgründung machen", erklärt eine Sprecherin der Karls Erlebnis-Dörfer im Rahmen eines Baustellen-Updates auf Instagram. Mit einer Ramme werden dabei in einem "aufwendigen Verfahren" Metallrohre in die Erde gelassen, die dann mit Beton aufgefüllt werden. Erst dann könnten die Bodenplatten verlegt werden, um überhaupt die geplanten Gebäude zu errichten. "Das ist insofern spannend, da wir das selber noch nie miterlebt haben", so die Sprecherin weiter. Niedersachsen Schüsse bei Polizeieinsatz nahe Hamburg! Bis zur geplanten Eröffnung Mitte Mai soll dennoch alles pünktlich fertig werden. Im Manufakturen-Markt sei man "schon ordentlich dabei", die einzelnen Bereiche fertig zu stellen. Im November 2022 hatte Robert Dahl, Inhaber der Karls-Erlebnis-Dörfer, das rund vier Hektar großes Grundstück in Loxstedt (Landkreis Cuxhaven) erworben. "Unsere Fans haben uns schon oft nach einem Standort in Niedersachsen gefragt. Als wir das Grundstück zum ersten Mal besucht haben, brauchten wir nicht mal 30 Minuten, um zu verstehen, dass die Lage zwischen Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven perfekt ist, um Karls hier anzusiedeln", so der 53-Jährige damals. Der Standort liege zudem verkehrsgünstig in direkter Nähe zur A27. Das siebte Karls Erlebnis-Dorf bekommt ein "Pipi-Kaka-Land" Robert Dahl (53), Inhaber der Karls Markt OHG, zusammen mit dem Maskottchen "Karlchen". © Sebastian Kahnert/dpa Für rund 25 Millionen Euro Baukosten sollen im geplanten Erdbeer-Erlebnis-Dorf wie gewohnt Hofläden, Spielplätze, Restaurants und die beliebten Fahrgeschäfte für Kinder - wie die Traktoren-Bahn - entstehen. Ein eigener Erdbeeranbau ist nicht geplant, dennoch soll die rote Frucht natürlich auch hier eine große Rolle spielen. Neben dem Verkauf von Marmeladen und Co. soll es laut Inhaber Robert Dahl auch das Indoor-Fahrgeschäft die "Erdbeer-Schleuder" geben, eine baugleiche Attraktionen wie etwa die "Schokoladen-Schleuder" im Erlebnisdorf in Döbeln (Sachsen). Niedersachsen Trotz vieler Anzeigen nach umstrittenem Klaasohm-Fest: Polizei stellt Ermittlungen ein! Nur in Loxstedt soll dagegen das "Pipi-Kaka-Land" für Kinder entstehen. Die etwas skurrile Attraktion enthält unter anderem ein überdimensional großes Klo mit Abflussrohr als Rutsche. Der Grund ist, dass in Bremerhaven die ersten öffentlichen Toiletten Deutschlands entstanden sein sollen und, um diese Erfindung "gebührend zu feiern", entschieden sich die Verantwortlichen der Karls Erlebnis-Dörfer für diesen ganz neuen Themenbereich. Für 2027 ist mit Bispingen bereits ein weiterer Standort in Niedersachsen geplant. 2026 soll zudem ein Karls Erlebnis-Dorf in Oberhausen und ein Jahr später auch eins in Plech (Bayern) entstehen.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/karlserlebnisdorf (2), Sebastian Kahnert/dpa