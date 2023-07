Deichbrand Festival beginnt: So verlief die erstmalige Frühanreise

Cuxhaven – Vom heutigen Donnerstag bis Sonntag findet an der Nordseeküste das jährliche Musikfestival Deichbrand statt. Bereits am gestrigen Mittwoch nutzten viele Besucher die Frühanreise. Auch heute rechnet die Polizei noch mit einigen Ankömmlingen.

An einigen Zufahrtsstraßen zum Festival wurden Kontrollen der Autos durchgeführt. © Lars Penning/dpa

Wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte, nutzten viele Festivalbesucher die in diesem Jahr angebotene Frühanreise noch vor dem ersten offiziellen Festivaltag am heutigen Donnerstag.

Laut Angaben der Beamten wurde es deshalb schon früh sehr voll auf den Straßen rund um das Gelände. Es bildeten sich einige Staus auf dem Weg Richtung Austragungsort des Musik-Events.

Dass es die letzten Tage und auch heute so viel geregnet hatte, stellte sich in dieser Situation als Problem heraus. Die Zufahrten zu den Parkplätzen wären teilweise schnell unbefahrbar gewesen, weil sie durch die Witterung zu stark aufweichten. Der Veranstalter musste deshalb in regelmäßigen Abstand dafür sorgen, die Einfahrten zu festigen.

Trotz aller Hindernisse kam es laut polizeilichen Angaben zu keinen Unfällen.