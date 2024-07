Leichtflugzeug abgestürzt: Kurz nach dem Start fiel plötzlich der Motor aus

Ganderkesee - Zwei Tage nach einem Absturz mit einem Leichtflugzeug in der Nähe des Flugplatzes in Ganderkesee ( Niedersachsen ) hat der Pilot das Krankenhaus verlassen.

In der Nähe des Flugplatzes Ganderkesee stürzte die Maschine ab. © Carmen Jaspersen/dpa

Der 65-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Anfangs gingen die Einsatzkräfte noch von leichten Verletzungen aus.



Nach Angaben der Polizei hob der Pilot am Montagnachmittag allein am Flughafen in Ganderkesee ab. In einer Höhe von ungefähr 100 Metern fiel der Motor des Flugzeugs aus, der 65-Jährige stürzte ab.

Nach einer harten Landung kam er auf einem Feld in der Nähe des Flugplatzes zum Stillstand. Er war ansprechbar und setzte selbst einen Notruf ab.

Eine Besatzung in einem Hubschrauber ortete den Verletzten, rund 40 Einsatzkräfte rückten aus. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Spezialisten entschärften das Rettungssystem des Flugzeugs, das bei dem Absturz nicht ausgelöst hatte.