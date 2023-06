Silas (23): Der Querschnittsgelähmte, der sich bei 7 vs. Wild bewarb

Hamburg - Vor acht Jahren stürzte der Oldenburger Silas von einem Baum achteinhalb Meter in die Tiefe und brach sich dabei sein Handgelenk und den Hals. Seitdem sitzt der 23-Jährige im Rollstuhl. Die Diagnose: inkompletter Querschnitt. Unterkriegen lässt er sich davon nicht. Zwar hat er seine Beweglichkeit eingebüßt, seinen Humor aber nicht, was er zuletzt durch sein Bewerbungsvideo für die Reality-Spielshow " 7 vs. Wild " bewies.

Silas (23) lebt seit acht Jahren im Rollstuhl. © Silas

Der Clip ist einer seiner meistgeklickten auf YouTube, Instagram und TikTok. Grund dafür ist vermutlich auch, dass Fynn Kliemann (35) für das Video die Werbetrommel rührte. Die beiden kennen sich seit dem Unfall. Damals baute Fynn Silas einen Roboarm, der ihm das Leben erleichtern sollte.

Zwar kann er diesen nicht bedienen - Silas' kleiner Sprachfehler hindert ihn daran, den Arm bzw. den STT Client "Jasper" via Stimme zu aktivieren - aber dafür hat er einen Freund durch die Aktion gewonnen. Der Kontakt sei inzwischen eher "lose", erklärte der 23-Jährige TAG24 im Gespräch.

Sein Bewerbungsvideo strotzt nur so vor Selbstironie, Spontaneität und beweist vor allem eines: Lebensfreude. So steht er beispielsweise mit seinem enormen Rollstuhl auf einer Wiese. Silas' Kommentar: "Ich habe mich in die tiefste Natur begeben, um zu zeigen, wie gut ich mit meinem Rollstuhl durchs Gelände komme." Holprig. "Oh Gott."

Auch ein Buttermesser wird ihm zugeworfen, das er selbstverständlich nicht einfach so fangen kann. "Ich bin ein großer Schnitzkönig. Mit Messern kann ich total gut umgehen ... Das in die Hand zu nehmen, war natürlich eine meiner leichtesten Übungen" und lässt es prompt wieder fallen. "Mit mir und Knossi haben wir die Behindertenquote auch schon erfüllt. Inklusion hast du dann auch schon mal. Und ganz ehrlich Fritz. Du und Mattin, ihr seid auch nicht so weit vom Ausweis weg. Bin ich ehrlich. Ihr dürft auch schon Leute umsonst mit ins Kino nehmen."

Inzwischen wurde das Video mehr als 17.000 Mal auf YouTube angeklickt. Mit dem großen Erfolg habe Silas gerechnet, nur nicht mit so vielen neuen Abonnenten.