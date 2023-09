Unwetter in Braunschweig: Einsatzkräfte und Helfer erhalten Dankesfeier im Eintracht-Stadion

Am 22. Juni wurde die Stadt Braunschweig von einem schweren Unwetter getroffen. (Archivbild) © Moritz Frankenberg/dpa

"Dieses Unwetter hat einen der größten Feuerwehreinsätze in der Nachkriegsgeschichte der Stadt Braunschweig ausgelöst, den Sie alle zusammen erfolgreich bewältigt haben", sagte Oberbürgermeister Dr. Thorsten Kornblum (41, SPD).

Am 22. Juni zog eine große Gewitterfront über Braunschweig. Schon vorzeitig rechnete man mit mehreren Vorfällen in der Stadt und stockte das Personal auf.

Gegen 18 Uhr stiegen die Notrufe sprunghaft an und sämtliche Feuerwehren waren im Dauereinsatz. Innerhalb einer Stunde gingen 1200 Notrufe ein - fast doppelt so viel wie an einem normalen Tag in der Leitstelle, teilte die Stadt mit.

Für den Einsatz aller Rettungskräften und den freiwilligen Helfern möchte sich Kornblum ganz besonders bedanken. "Die Freiwillige Feuerwehr ist das Rückgrat der Sicherheit bei großen Brand- und Schadensfällen in unserer Stadt."