Bundespräsident spricht von Terror: Rassistischer Anschlag jährt sich heute zum 30. Mal

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (67, SPD) hat zum Gedenken der Opfer des Solinger Brandanschlags eine Rede gehalten. © David Young/dpa

"Als Bundespräsident kann ich nicht dazu schweigen, in welchem Klima diese Anschläge gediehen sind", sagte Steinmeier am heutigen Montag bei einer Gedenkveranstaltung in Solingen.

"Unmittelbar nach dem Brandanschlag waren hier in Solingen alle Strickleitern ausverkauft", erinnerte Steinmeier. "Die Menschen hatten Angst, sich im Notfall sonst nicht mehr aus dem oberen Stockwerk ihres Hauses retten zu können. In den Wohnungen standen damals Wassereimer bereit, um bei einem Feuer schnell löschen zu können. An den Klingelschildern und Briefkästen wurden alle fremd klingenden Namen abmontiert."

Viel zu lange habe das Land der Behauptung von den verblendeten Einzeltätern aufgesessen, sagte Steinmeier. Die Strukturen und die Ideologie der Täter seien lange ignoriert worden. "Ich spreche von Rechtsextremismus. Von Rassismus. Von Menschenfeindlichkeit."

Rechtsextreme und Rassisten entmenschlichten den Einzelnen und verbreiteten damit Angst und Schrecken. "Ich nenne das: Terror. Dieser rechte Terror ist verantwortlich für die Toten hier in Solingen. Diesen rechten Terror gab es vor Solingen, und es gibt ihn nach Solingen", sagte der Bundespräsident.